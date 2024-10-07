〈碳費上路〉碳費今可望拍板 工總：應參考日、韓費率水準

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-07 10:30

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環境部將於今 (7) 日召開第 6 次碳費費率審議會，碳費有望在今天拍板，對此，工總提出建議，指出費率不應過高，且應參考日本、韓國等亞洲鄰近競爭國家的實質費率水準，以確保產業競爭力。

工總說明，由於歐洲國家及新加坡的產業結構與消費水準與台灣不同，且並非競爭關係，不適合直接比較，建議制度設計對標韓國、日本。

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工總提到，韓國 2021 年的名目價格約 439 元，但高碳洩漏風險產業享有 100% 免費核配，非高碳洩漏風險產業也有 90% 免費核配，因此實質成本才 5.7 元，因此即便台灣優惠費率 75 元，也已經接近韓國的 15 倍了，負擔遠高於韓國。

日本方面，工總指出，碳稅名目費率雖然為 64.7 元新台幣，但只對燃料收，對於原料用途的煤，如鋼鐵業的冶金用煤，或水泥石灰石加熱產生的二氧化碳等製程排放，是不用付碳稅的，因此實際更低。台灣產業必須付出努力才能適用優惠費率，即便優惠費率 75 元，也已高於日本的名目費率，負擔高於日本。

工總認為，研訂碳費費率，應參考主要貿易競爭國之實際碳價負擔，韓國產業結構與我國相近，建議對標韓國 (一般 200 元、優惠 6 元)，才能確保產業在保持國際競爭力下，持續推動淨零轉型。

工總呼籲，這幾年國內產業如石化、鋼鐵、面板、紡織等狀況不好，整體製造業若不計半導體的話，毛利率不到 5%，其中，石化業更受 ECFA 早收、中國傾銷影響，營利為負值。因此，研訂費率務必須將產業負擔能力納入考量。