卓揆：明年綠色淨零預算1161億元 2030年前投入9000億元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-19 19:48

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行政院長卓榮泰今（19）日出席「國家永續發展獎頒獎典禮」時表示，追求永續發展，將可達成「讓產業蓬勃發展」、「讓環境健康永續」及「讓國人幸福健康」的三贏局面。卓榮泰強調：推動「永續」如能成為一項產業，將吸引更多人加入。他並指出，2025 年中央政府總預算共編列 1,161 億元投入「綠色成長與 2050 淨零轉型」，並預計在 2030 年前陸續投入 9,000 億元預算，

卓榮泰指出，不論在氣候、環境、能源、農業等各面向，目前都已進入非常關鍵的時刻，因此中央與地方、政府與民間共同攜手合作，舉辦各式會議或研討會，深耕國家永續發展與 ESG 等議題。日前他也參加台北國際建築建材暨產品展開幕典禮，並宣示從公部門率先做起，希望帶動整體綠色工程、綠色採購與綠色服務。

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卓榮泰強調，追求永續發展，將可達成三贏，首先，就是「讓產業蓬勃發展」。推動「永續」如能成為一項產業，將吸引更多人加入。近年來，儘管面對 COVID-19、地緣政治緊張等嚴峻挑戰，但 2016 年至 2023 年，我國經濟成長率平均達 3.2%，今（2024）年更預測達 4.27%，其中不乏新創新興產業的努力與貢獻，而政府目前也積極扶植傳統產業、中小微企業及新興產業發展。

卓榮泰進一步表示，追求永續發展的第二項目標，就是「讓環境健康永續」。受到全球暖化影響，極端氣候日漸嚴重，所帶來的風災、水災都讓全臺農業及民生受到極大損害，其中花蓮更是在這幾次天災中首當其衝，因此給花東民眾一條安全回家的路，這個心願一定要加速完成。