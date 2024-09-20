工總白皮書提7大策略 國發會：與「國家希望工程」方向一致、攜手努力

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-20 20:01

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工總今（20）日發表 2024 年白皮書，以「迎向曙光」為題，對當前經貿情勢之挑戰與發展，提出 7 項重塑臺灣產業在國際定位的關鍵策略。國發會表示，白皮書之核心建言與政府打造「國家希望工程」施政方向一致，其中透過推動 AI 產業與應用，以及全球攬才、留才、育才為基礎，逐步的協助傳產轉型、強化基礎建設、形塑國際供應鏈以臺灣為核心等，皆為當前政府施政重點，期盼在工總的支持下，一起攜手為「臺灣的曙光、國家的希望」共同努力。

工總於白皮書指出，在產業發展方面，面對 AI 時代的全球競爭，為打造智慧永續新臺灣，邁向經濟日不落國，政府將打造 AI 兆立方計畫並推動「三化」均衡產業發展。

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透過「兆立方計畫」，打造 AI 產業之原材料端、製造端、服務端成為兆元產業，特別是服務端在 AI 廣泛應用下，能短時間達成政策目標。

而經濟發展要兼顧整體經濟平衡，換言之，除了資訊電子工業外，傳統產業、服務業、中小企業等非資訊電子工業也應共同成長，因此，政府將以「三化」為目標均衡產業發展，透過數位轉型、共用中心、卓越中心（CoE）等方式推動效率化；其次是資本化，以成立控股公司等方式，集合力量打團體戰；最後則以 AI 產業化與產業 AI 化協助產業數位化，以落實「均衡臺灣」。

而對全球缺才的氛圍，相關部會已積極推動各項人力資源政策，以因應產業發展；一方面加速推動產業 AI 化、AI 產業化，帶動我國整體產業轉型升級，進而提高勞動生產力並降低人力需求；另一方面，配合產業發展，補實所需人力，包括強化就業媒合、推動缺工專案計畫、培育本土數位及淨零轉型人才、調整聘僱移工資格等各項工作。

同時透過跨部會合作，積極延攬外國專業人才、增加國際學生、留用外國技術人力等方式，拓展外國勞動力來源。截至今年 7 月底外國專業人才有效許可已達 56,358 人次，外國特定專業人才累計許可 15,450 人次 (含就業金卡 10,720 人次)，合計 71,808 人次，較 2017 年底外國人才專法施行前的 30,927 人次，呈現倍數成長。在各項攬才、留才、育才策略及部會協作下，預期至 2028 年累計培育 AI 等人文數位人才及 STEM 跨領域人才逾 45 萬人次、累計 10 萬名國際生來臺就學，並延攬 12 萬名外國專業人才、擴增 8 萬名外國技術人力，為產業發展奠定可期之基石。

此外，為維持水電穩定供應，政府積極發展多元綠能，當前能源政策，係以能源轉型為基礎，發展無碳再生能源搭配低碳燃氣發電為主軸，並逐步推動地熱、氫能、燃氣 + CCUS（碳捕捉、利用與封存）等新能源利用，及強化輸配電網韌性，以穩定電力供應。水資源方面，已擬定各區水資源計畫，並核定推動 16 案再生水廠及 2 座海淡廠，完成後每日可增加 62.81 萬噸水源，可降低降雨依賴及提升供水穩定，相信可大幅提升水、電儲存及供應韌性。