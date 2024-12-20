【櫃買新兵】上櫃市場將添新兵！你的垃圾，是他們的黃金！一文簡介這間環境工程公司

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裕山是間環境工程技術顧問公司，主要從事廢棄物處理、土水整治與污染防治設備銷售等業務，一開始裕山是以顧問業為主，適逢 2000 年政府頒布「土壤及地下水污染整治法」，正好劉原宏董事長和張育祺總經理的畢業論文都是「重金屬污染土壤整治」，能夠快速的切入土水整治工程這個全新的市場，成為裕山快速發展的契機。裕山首先從農地重金屬污染開始，整治成效不錯，整治面積成為全台第一，業界累積了口碑。，期間自行開發包含土壤熱脫附處理、土壤水洗處理、台灣首個機械設備處理垃圾分選等設備，現為綜合型環保專業團隊。