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【櫃買新兵】上櫃市場將添新兵！你的垃圾，是他們的黃金！一文簡介這間環境工程公司

鉅亨研報 2024-12-20 14:40

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【櫃買新兵】上櫃市場將添新兵！你的垃圾，是他們的黃金！一文簡介這間環境工程公司。(圖:shutterstock)

一、裕山公司簡介與最新營運狀況


裕山是間環境工程技術顧問公司，主要從事廢棄物處理、土水整治與污染防治設備銷售等業務，一開始裕山是以顧問業為主，適逢 2000 年政府頒布「土壤及地下水污染整治法」，正好劉原宏董事長和張育祺總經理的畢業論文都是「重金屬污染土壤整治」，能夠快速的切入土水整治工程這個全新的市場，成為裕山快速發展的契機。裕山首先從農地重金屬污染開始，整治成效不錯，整治面積成為全台第一，業界累積了口碑。，期間自行開發包含土壤熱脫附處理、土壤水洗處理、台灣首個機械設備處理垃圾分選等設備，現為綜合型環保專業團隊。

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服務項目與營業比重

主要從事廢棄物處理、土水整治與污染防治設備銷售等業務。

營業項目比重為：環境工程 92.6%、廢棄物資源化 6.6% 其他 0.8%…… 觀看完整內容請至豐雲學堂

二、營運數據與未來展望

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