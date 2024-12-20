【櫃買新兵】上櫃市場將添新兵！你的垃圾，是他們的黃金！一文簡介這間環境工程公司
鉅亨研報 2024-12-20 14:40
一、裕山公司簡介與最新營運狀況
裕山是間環境工程技術顧問公司，主要從事廢棄物處理、土水整治與污染防治設備銷售等業務，一開始裕山是以顧問業為主，適逢 2000 年政府頒布「土壤及地下水污染整治法」，正好劉原宏董事長和張育祺總經理的畢業論文都是「重金屬污染土壤整治」，能夠快速的切入土水整治工程這個全新的市場，成為裕山快速發展的契機。裕山首先從農地重金屬污染開始，整治成效不錯，整治面積成為全台第一，業界累積了口碑。，期間自行開發包含土壤熱脫附處理、土壤水洗處理、台灣首個機械設備處理垃圾分選等設備，現為綜合型環保專業團隊。
服務項目與營業比重
主要從事廢棄物處理、土水整治與污染防治設備銷售等業務。
營業項目比重為：環境工程 92.6%、廢棄物資源化 6.6% 其他 0.8%…… 觀看完整內容請至豐雲學堂
二、營運數據與未來展望
好康報你知：
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 【政策整理】川普任命的聯邦貿易委員會新主席，對科技巨頭將帶來什麼影響？
- 【產業概觀】台灣隱形眼鏡業績逆勢成長！矽水膠成為未來主流，一文掌握大廠優勢
- 【盤面熱點】從鹹魚翻身到股價修正，機器人概念股這次是底部翻揚嗎？
- 永豐金證券新戶專享，12月開戶限定抽超級巨星紅白藝能大賞門票
上一篇
下一篇