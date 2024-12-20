〈焦點股〉網通板廠展強勢 高技營運回升價量齊揚站上所有均線

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-20 10:24

‌



高技 2024 年下半年營運回升跡象明顯，且法人預估其第四季營收可望較上季回升，高技 2024 年 11 月營收以 4.3 億元創歷史單月新高，月增 5.5%，年增 4.48%；高技 2024 年 1-11 月營收 38.21 億元，年減 5.59%。

‌



PCB 廠高技目前四大應用產品線包括電工、網通、車用及半導體，其中並以網通應用出貨較佳，而高技在 10 月營收突破 4 億元，創 2024 年以來單月新高後，11 月營收再改寫歷史新高。。