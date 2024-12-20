〈焦點股〉網通板廠展強勢 高技營運回升價量齊揚站上所有均線
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-20 10:24
由於台商網通設備廠可望獲得轉單，PCB 廠高技 (5439-TW)、金像電 (2368-TW)、燿華 (2367-TW) 可望因此受惠，早盤強勢走高，其中高技並爆量逾 600 張，最高價達 127.5 元，站上所有均線。
高技 2024 年下半年營運回升跡象明顯，且法人預估其第四季營收可望較上季回升，高技 2024 年 11 月營收以 4.3 億元創歷史單月新高，月增 5.5%，年增 4.48%；高技 2024 年 1-11 月營收 38.21 億元，年減 5.59%。
PCB 廠高技目前四大應用產品線包括電工、網通、車用及半導體，其中並以網通應用出貨較佳，而高技在 10 月營收突破 4 億元，創 2024 年以來單月新高後，11 月營收再改寫歷史新高。。
高技 2024 年前三季營收 29.83 億元，稅後純益爲 2.32 億元，每股純益爲 2.5 元，高技在今年前三季的營收及獲利下滑， 主要在汽車應用的出貨不如預期所致。
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