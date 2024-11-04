網家看電商業「合縱連橫」 談引進統一資金有這些益處

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-04 17:54

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張瑜珊看好，統一成為大股東後，有助網家深化本土競爭力，但暫不便透露任何訊息，還是要等 12 月股臨會通過。

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張瑜珊提到，台灣電商市場處合縱連橫趨勢，因此，網家期藉由引進統一資源來因應競爭，預料未來有利 PChome 與品牌、供應商深化合作。

電商雙 11 大檔期正在進行中，網家統計，PChome 24h 購物暖身慶開跑首 5 日以來，3C 家電中以清淨家電的成長最亮眼，業績較前一周近 60%，掃地機、清淨機和汗濕機成為熱銷主力；其次，通訊品類如智慧型手機與充電周邊買氣增溫．呈近 30% 增長。

另外，受惠於電競熱潮和 Windows 10 即將退役的帶動，主機品類迎來換機潮，成長率達 25%；生活百貨方面則是以時尚品類最突出，業績飆升 44%，精品、手錶成搶手貨。

而戶外品類也有 42% 的彈跳，單車、滑板車和露營用品等熱銷。