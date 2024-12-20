Fed有意延長降息循環 國泰投信：股市良性修正 不必過度悲觀
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-20 12:04
聯準會 12 月利率會議降息 1 碼符合預期，並同步上修 2025 年底、2026 年底中性利率，釋出未來將放緩降息步調立場，美股應聲走跌，台股也難逃殺機。對此，國泰投信投資研究團隊表示，美國近期公布的經濟數據多數優於預期，顯見經濟仍具韌性，投資人仍正向看待企業獲利未來表現，不必過於悲觀。
回股美股 18 日表現，由早盤的上漲轉為跌勢，臨收盤前跌幅明顯放大，收盤時美股主指普遍下跌：標普 500 指數、那斯達克指數、費城半導體指數分別重挫 3~4% 不等；19 日美股雖早盤出現反彈，惟上攻力道後勁疲軟，指數跌多漲少，四大主指僅道瓊指數收漲。
觀察聯準會主席鮑爾在記者會中提到，今年 9 月以來聯準會合計降息 4 碼，完成了政策的重新校準，而未來降息將更加趨於謹慎；此外，根據芝商所 Fed Watch 最新利率點陣圖顯示，2025 年全年降息碼數預計將由 4 碼縮減至 2 碼、2026 年則維持降息 2 碼、2027 年降息 1 碼，降息周期延至 2027 年底。
國泰投信產品研究發展部協理楊正豪表示，其實今年以來美股漲幅亮眼，多數投資人處於獲利狀況，因此當市場一有風吹草動，容易有獲利賣壓順勢出籠，造成短線較劇烈的下跌修正，加上聖誕節前後本就是美股交投清淡時點，買方進場意願薄弱下，美股跌勢更容易被放大。
從技術面觀察美股近期走勢，推估短線美股陷入整理的可能性高，但漲多拉回屬於股市健康的良性修正、後續將有助於籌碼面沉澱。
至於美國經濟現況應如何布局，楊正豪則補充道，根據 12 月美銀經理人調查顯示，經濟軟著陸預期達 60%，加上美國近期公布的經濟數據以大多優於預期，顯示美國經濟仍具韌性，正向看待企業獲利未來表現。
類股方面，在川普有望祭出寬鬆政策下，科技股還是引領股市上漲的關鍵。根據 EPFR 報告顯示，今年以來多數時間資金穩定淨流入科技類股，截至 12 月 11 日，累積 4 週淨流入規模達 119 億美元，位居各類股之冠，有望為美股挹注未來漲升動能。
美債方面，儘管近期美國 10 年期公債殖利率再度攀高至 4.5% 附近，惟衡量市場恐慌情緒的美銀美債選擇權波動率指數 (MOVE Index) 出現下滑，18 日時已回落至 85.7，投資信心有所恢復，投資人在布局時仍可選擇收益率相對較有吸引力的投資標的，如美國公債、公司債等體質較佳的投資等級債種。
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