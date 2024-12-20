HTC 榮獲國家永續發展獎　永續經營、減碳獲肯定

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-20 11:35

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宏達電 (2498-TW) 今（20）日宣布，以綠色創新及永續發展實踐，榮獲「113 年國家永續發展獎」企業類殊榮，成為 2023 及 2024 年唯一連續兩年獲獎的企業，不僅提前四年完成溫室氣體查證法規要求，並成為亞洲首家透過微軟永續雲完成 ISO 14064 與 14067 產品碳足跡盤查與查證的企業。

HTC 永續長陳慧怡表示，公司在過去一年在永續領域有多項突破性成果，包括通過 SBTi 淨零目標審核，成為台灣高科技硬體設備產業第五個通過的企業。同時，公司也是亞洲第一家透過微軟永續雲完成碳足跡相關認證的企業。

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在國際永續評比方面，HTC 已連續三年入選富時永續指數（FTSE4Good Index Series）成分股，並獲得 EcoVadis 企業永續評鑑銀牌。公司也在產品節能設計、包材回收率、運輸碳排減量及太陽能發電設施擴增等面向展現領先表現。