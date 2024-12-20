泰金-KY今取得融資融券資格 今年可望賺回一股本
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-20 09:29
櫃買中心公告，居家家飾鑄件大廠泰金 - KY(6629-TW) 今 (20) 日取得融資融券資格，泰金 – KY 股價開盤小漲 0.5 元爲 113 元， 2024 年前三季營收 12.73 億元，歸屬母公司稅後純益 2.96 億元，每股純益達 8.28 元，獲利創歷年同期及各全年度新高。
法人估，泰金 - KY2024 年全年可望賺回超越一個股本，同時，泰金 - KY 也在積極擴充產能，預計在 2025 年上半年開出新產能 。
泰金 - KY 近年持續耕耘美國市場，效益於今年開花結果，因市場庫存去化結束，終端需求復甦，以及公司產品組合更趨多元化等各項因素，推升泰金 2024 年營收及獲利的大幅成長。
泰金 - KY 2024 年前三季營收 12.73 億元，毛利率 34.92%，年增 10.88 個百分點，稅後純益 2.96 億元，年增 1.16 倍，每股純益達 8.28 元。
泰金 - KY 上半年現金股利每股 5 元，已在 12 月 18 日除息，股利 2025 年 1 月 22 日發放。
展望未來，泰金 - KY 今年持續鎖定北美大品牌及前幾大通路市場，增加產品滲透率，此外也在既有產品類別外，開發新項目，希望在多箭齊發下，公司明年度能再創下成長佳績。公司也為因應未來幾年的成長，開始啟動擴廠計畫，預計在明年上半年陸續完成，加速公司成長動能。
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