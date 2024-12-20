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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class ACOIN-US的目標價調升至287.5元，幅度約3.6%

鉅亨網新聞中心 2024-12-20 06:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)提出目標價估值：中位數由277.5元上修至287.5元，調升幅度3.6%。其中最高估值420元，最低估值165元。

綜合評級 - 共有30位分析師給予Coinbase Global Inc - Class A評價：積極樂觀12位、保持中立15位、保守悲觀3位。

Coinbase Global Inc - Class A今(20日)收盤價為273.92元。近5日股價下跌3.6%，標普指數下跌3.04%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股COIN市場預估目標價

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Coinbase Global Inc - Class A273.92-2.12%

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