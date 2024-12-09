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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class ACOIN-US的目標價調升至265元，幅度約4.95%

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 20:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)提出目標價估值：中位數由252.5元上修至265元，調升幅度4.95%。其中最高估值400元，最低估值165元。

綜合評級 - 共有30位分析師給予Coinbase Global Inc - Class A評價：積極樂觀12位、保持中立15位、保守悲觀3位。

Coinbase Global Inc - Class A今(9日)收盤價為343.62元。近5日股價上漲4.95%，標普指數上漲0.96%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股COIN市場預估目標價

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