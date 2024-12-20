鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ares Management Corp - Class AARES-US的目標價調升至189元，幅度約4.13%
鉅亨網新聞中心 2024-12-20 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Ares Management Corp - Class A(ARES-US)提出目標價估值：中位數由181.5元上修至189元，調升幅度4.13%。其中最高估值224元，最低估值150元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Ares Management Corp - Class A評價：積極樂觀10位、保持中立7位、保守悲觀0位。
Ares Management Corp - Class A今(20日)收盤價為171.08元。近5日股價下跌4.13%，標普指數下跌3.04%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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