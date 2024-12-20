鉅亨速報 - Factset 最新調查：RH - Class ARH-US的目標價調升至500元，幅度約3.09%

總覽

台股

美股

外資攜刀大砍335億、投信也翻空 三大法人聯手賣超415.76億元

〈央行理監事會〉如市場預期利率連3凍 打房按下暫停鍵

鷹派降息推升公債殖利率上看5%！樂迎2025川流佈息、債迎升機

〈央行理監事會〉停止打房了？楊金龍：態度很serious 但大象轉身要慢

連三降！香港跟進美降息一碼 金管局：預計利率在一段時間內仍處於相對較高水平