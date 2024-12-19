臺鹽：擴大競爭力 新建牙膏及液劑生產線明年量產
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-19 18:56
臺鹽 (1737-TW) 今 (19) 日召開法人說明會，臺鹽副總經理李杰翰指出在積極增進市場競爭力的考量之下，加速資本支出，包括新建牙膏 GMP 廠以及投資增設保健食品液劑生產線都將在明 (2025) 年上線量產，同時，屬於利基產品的保健食品類產品明年也將規劃擴大產能。
臺鹽指出，2025 年 7 月牙膏將納入化妝品 GMP 規範，臺鹽投資興建妝品廠牙膏 GMP 工廠，預定 2025 年 3 月量產，以構建 MIT 牙膏生產的競爭優勢。
同時，臺鹽新設保健食品液劑生產線 From salt to wellness 為提升保健食品自製能力與市場競爭力，投資增設液劑生產線，包含水平式充填機及水淋式殺菌釜等設備，今年第三季已完成試製作業，預計明年第一季可正式量產。
臺鹽 2024 年前三季營收 24.56 億元，毛利率 41.34%，稅後純益 2.95 億元，每純益 1.47 元。
臺鹽 2024 年前三季鹽產品銷售金額 12.21 億元年衰退 8.1%，預估將在 2025 年恢復正常，包裝飲用水銷售成長到 8.8 億元，年增 3.5%。
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