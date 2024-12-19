臺鹽：擴大競爭力 新建牙膏及液劑生產線明年量產

臺鹽 (1737-TW) 今 (19) 日召開法人說明會，臺鹽副總經理李杰翰指出在積極增進市場競爭力的考量之下，加速資本支出，包括新建牙膏 GMP 廠以及投資增設保健食品液劑生產線都將在明 (2025) 年上線量產，同時，屬於利基產品的保健食品類產品明年也將規劃擴大產能。