搶攻毛孩商機 福壽與臺鹽攜手合作寵物主食及保健食品

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-13 15:36

‌



福壽 (1219-TW) 與臺鹽 (1737-TW) 攜手，共同宣布福壽旗下品牌艾思柏 EXPERT 主食罐以及首護「寵關鍵」產品的全新上市計畫。由兩大企業的合作，展現了雙生技中心對寵物健康的極致用心。

近年來，寵物食安問題頻頻引發關注，對於家中的毛寶貝，如何確保他們的飲食既安全又健康，是每位飼主最關心的問題。而福壽深刻理解食安的重要性，從根本控管原料品質，與台塩生技合作，將「台塩海洋純水」引入寵物食品製作中，為毛寶貝提供純淨無污染的水源。「台塩海洋純水」來自離岸 1560 米遠的深層海洋，經過多重淨化過濾，不僅去除了有害物質，還保留純淨天然口感，為貓咪的健康提供雙重保障。

‌



同時，針對寵物關節健康需求，福壽實業 x 臺鹽實業強強聯手，共同開發出首護「寵關鍵」，從配方設計到成分選用都仔細。福壽看準台塩生技逾 20 年膠原蛋白研發實力，結盟台塩跨足寵物食品市場，運用台塩生技非變性二型膠原蛋白專利，添加多種營養成分，於 2024 年末推出首護「寵關鍵」，為毛孩提供全方位關節保健。