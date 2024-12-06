臺鹽鹽業轉型成功 越南寧順省也來七股鹽山取經

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-06 12:47

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越南寧順省政府參訪團今 (6) 日參訪臺鹽 (1737-TW) 七股鹽山，由七股鹽場場長李俊宏代表接待秘書長範晉景等 28 位代表，越南寧順省擁有日照充裕、高鹽度海水、風力強等優勢條件，數百年來以傳統引海水曬鹽法產鹽，素有越南南方鹽都之稱。

臺鹽指出，臺鹽七股鹽場為台灣昔日曬鹽重要據點，台越雙方在鹽業基礎下交流。

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臺鹽指出，越南寧順省政府一行成員走訪七股鹽山園區，由專業人員導覽解說下，參觀鹽工主題特展及鹽田老照片、推台車等活動，並體驗攀爬鹽山、搭乘遊園車，品嘗台鹽鹹冰棒，親手製作鹽罐 DIY，度過了一段精彩豐富的鹽山之旅。

臺鹽七股鹽場曾為台灣最大曬鹽場，走過傳統曬鹽到機械收鹽時代，後來於 2002 年停止曬鹽轉型觀光，七股鹽場停止曬鹽後，由通霄精鹽廠肩負產製全台民生用鹽責任，七股鹽山則因保留台灣曬鹽文史，而成為雲嘉南沿海知名景點。