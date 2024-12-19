〈ESG狂潮〉臺鹽2024蟬聯永續三大獎 登食品業ESG表率

臺鹽董事長丁彥哲表示，臺鹽接軌全球永續和科技趨勢，與時俱進，長年來在公司治理、環境保護、社會責任 ESG 三大面向不斷進步，終於在今年歡喜收割。首先是由財團法人台灣永續能源研究基金會主辦的 TCSA 台灣企業永續獎，肯定本公司整體永續績效和永續報告書優秀的揭露品質，頒予永續報告 - 傳統製造業第 2 類金級獎。臺鹽已連續蟬連 TCSA 七金一銀殊榮，爲獲獎常勝軍。