〈ESG狂潮〉臺鹽2024蟬聯永續三大獎 登食品業ESG表率
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-19 14:25
臺鹽 (1737-TW) 今 (19) 日指出，2024 年永續大豐收，蟬聯 2024 TCSA 台灣企業永續獎金級、台南市績優綠色採購企業表揚、1111 人力銀行 2024 幸福企業銀獎等重要獎項，展現臺鹽深耕永續經營的成果。
臺鹽董事長丁彥哲表示，臺鹽接軌全球永續和科技趨勢，與時俱進，長年來在公司治理、環境保護、社會責任 ESG 三大面向不斷進步，終於在今年歡喜收割。首先是由財團法人台灣永續能源研究基金會主辦的 TCSA 台灣企業永續獎，肯定本公司整體永續績效和永續報告書優秀的揭露品質，頒予永續報告 - 傳統製造業第 2 類金級獎。臺鹽已連續蟬連 TCSA 七金一銀殊榮，爲獲獎常勝軍。
第二大獎是綠色採購相關，臺鹽公司關注環境保護和資源再利用議題，投入綠色採購金額逾 500 萬元，榮獲台南市市長黃偉哲表揚為績優綠色採購企業。第三個獎項與企業影響力有關，臺鹽致力照顧員工，建立友善職場與和諧的勞資關係，善盡企業責任，獲得 1111 人力銀行頒發 2024 幸福企業銀獎，推動社會正向發展。
臺鹽指出，公司遵循 SDGs 聯合國永續發展目標、國際 GRI 準則、TCFD 氣候相關財務揭露、SASB 永續會計準則來訂定經營策略，每年超前政府法規落實永續目標，榮獲的三大獎項代表臺鹽全面達成 E、S、G 三項重要績效，名列食品業前茅，成功奠定百年永續企業根基。
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