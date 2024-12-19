八貫估12月營收創高但全年恐衰退 估明年醫療、航太、戶外用品齊成長

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-19 19:03

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TPU 廠八貫 (1342-TW) 今 (19) 日舉行法說會，董事長劉宗熹表示，今年經營辛苦，全年恐面臨衰退，12 月營收有機會創歷史新高，展望明年，預估戶外用品成長 11％、醫療產品成長 20％、航太救生成長 24％，軍工產品則持平。

八貫副總經理李宏毅指出，今年衰退主要有 4 大原因，包括通膨導致戶外用品受消費力道影響，醫療產品受美國聯邦預算緊縮影響，使得醫院資本支出趨緩，加上波音公司罷工影響航太救生產品出貨進度，以及俄烏戰爭形態改變導致防彈背心需求下滑。

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不過，李宏毅強調，今年第四季市場需求已出現好轉跡象，從 10 月底開始，客戶紛紛要求提前出貨、增加拉貨量，加上美國消費者信心指數優於預期，顯示消費力道逐漸回溫。

在產能擴充方面，八貫已完成德心一路二期廠房擴建，總使用面積達 2.37 萬平方公尺，並已增設 74 台高週波機台及 30 台熱壓機、切割機等設備，使得每月產能提升至 3.5 萬床及 35 萬支管材，同時，新的 T3 機台預計明年第一季進行試產及客戶驗證，第二季可望正式量產。

在產品研發方面，八貫表示，今年成功開發全球最高保暖度的露營睡墊，R 值達 8.5，超越市場現有最高 6.7 的產品，另外開發出 TPU 布料噴印技術，可應用於醫療床警語及戶外產品客製化需求；新開發的血壓帶產品也已通過客戶驗證，目前正送 FDA 認證，預計明年底可望帶來新的營收貢獻。

八貫表示，員工人數已從去年底的 320 人增加至今年 11 月底的 405 人，預計明年將持續擴編，產品結構方面，成品組件事業群營收占比已提升至接近四成，布料事業群則占六成。

八貫提到，為因應軍工訂單需求，將於 12 月底至 1 月初導入機器手臂，並規劃 24 小時運轉，以提升產能效率。目前軍工產線已接單至明年 6 月，後續仍有新訂單進行洽談中。