八貫前9月營收18.5億年增近25% Q4有望優於Q3
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-08 17:16
TPU 廠八貫 (1342-TW) 今 (8) 日公告 9 月營收 2.1 億元，累計前 9 個月營收 18.5 億元，年增 24.87%；八貫表示，受惠戶外需求回溫、軍工布料新產品出貨以及航太救生業務持續成長，第四季營收有望優於第三季。
八貫 9 月營收 2.1 億元，月增 0.75%、年減 11.9%；第三季營收約為 5.9 億元，季減 4.8%、年減 0.6%；累計前 9 個月營收 18.5 億元，年增 24.87%。
八貫透露，第四季將有首批軍工專用布料新產品訂單出貨，產品單價遠高於平均機能布料，且在歐洲地區軍工標案上也有斬獲，新標案出貨時程已排至明年年中，可望帶動新一波成長。
八貫提到，受景氣影響的戶外與醫療產品線自 8 月起已明顯回穩，醫療產品線受益於新品投入，第三季起業績逐月成長，且單月營收較去年同期均呈現正成長。戶外產品線則因美國通膨降溫、消費者信心回升，加上第四季節慶消費旺季等因素，預期業績將持續上升。
八貫表示，公司已擺脫景氣低迷谷底，戶外產品線需求回升，加上航太救生產品保持雙位數成長，以及軍工產品新標案挹注，預期第四季營收將優於第三季表現。
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