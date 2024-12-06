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八貫11月營收月增近2成 航太、軍工訂單能見度拉高推升明年Q1營運

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-06 18:45

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八貫11月營收2.1億元月增近2成 航太、軍工訂單暢旺推升明年Q1營運強勁。(圖：shuttetstock)

TPU 廠八貫 (1342-TW) 今日公告 11 營收，受益於戶外、醫療與航太救生產品較上月出貨明顯成長、以及軍工專用布料新產品的訂單出貨，推升 11 月營收達 2.1 億元，月增近 2 成；八貫指出，訂單可見度已達 6 個月以上，預期明年第一季營運強勁。

八貫 11 月營收 2.1 億元，月增 19.2%、年減 5.2%；累計前 11 月營收 22.3 億元，年減 4.5%。


八貫指出，11 月出貨表現最為亮眼為航太救生產品，係國際飛機製造大廠為衝刺全球年底交付量目標，擴大對供應鏈的訂單需求，加上八貫輕量型救生滑梯機能布產品具高門檻競爭優勢，大幅推升 11 月航太救生業績較上月及去年同期皆呈現倍數成長。

八貫預期自 12 月起至明年第一季的業績表現將會明顯走揚，其中戶外產品客戶訂單的下單數量及拉貨速度都已見回升到超過三個月的高能見度，軍工產品在新品訂單挹注得保有持續性訂單下，能見度更達六個月以上；此外，航太救生產品線在產線滿載下，成長率亦將不落後於今年，整體營收成長動能飽滿。

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