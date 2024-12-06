八貫11月營收月增近2成 航太、軍工訂單能見度拉高推升明年Q1營運

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八貫預期自 12 月起至明年第一季的業績表現將會明顯走揚，其中戶外產品客戶訂單的下單數量及拉貨速度都已見回升到超過三個月的高能見度，軍工產品在新品訂單挹注得保有持續性訂單下，能見度更達六個月以上；此外，航太救生產品線在產線滿載下，成長率亦將不落後於今年，整體營收成長動能飽滿。