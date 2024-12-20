薪苦！上班族3成5錢不夠用、近9成搶賺過年財創6年新高 想每月多賺12500元貼補

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-20 11:52

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主計總處近期公布 11 月消費者物價指數（CPI）年增率再次擴大創近 2 年新高；房租指數漲勢達 2.66%，創下 28 年以來最大漲幅。1111 人力銀行「上班族搶賺節慶財兼差意向調查」發現，有 35.2% 上班族無錢可存，自今年 12 月到明年農曆春節的不到兩個月時間，有高達 89.2% 的上班族想搶賺外快，創下自 2019 年以來新高。愈來愈多的上班族尋求兼差打工，預計每周平均兼差 16.7 小時，每月能替自己額外進帳 12,500 元來貼補開銷。

明年元月起，基本工資時薪將由 183 元調升到 190 元，連續九年調漲，不過多數上班族並不買單，根據 1111 人力銀行調查顯示，有高達 7 成 1 上班族對此態度消極，其中包括 52.2% 認為「就算調漲時薪但物價仍偏高」以及 18.8% 坦言「調漲幅度小對改善生活現況沒幫助」; 另有 2 成 9 則表示肯定，其中包括 20.1%「盼能逐年調漲追上物價」、8.9%「調漲基本工資有助於抵抗通膨」。

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根據本次調查指出，上班族認為合理的時薪待遇應該是 220 元，相較於明年的法定基本工資，明顯高出 30 元，換言之，基本工資還有 16% 的薪資成長幅度需要努力，才能符合人民期待。本調查也透露，有 35.2% 上班族的經濟狀況面臨無錢可存的窘境，有餘裕存錢的上班族，平均每月可存下 8660 元。

「錢不夠用」已經成為多數人的生活寫照，更驅動上班族兼差打工意願，根據該調查指出，今年 12 月到明年農曆春節期間，不到兩個月的時間，有高達 89.2% 的上班族有意搶賺外快，創下自 2019 年以來新高，其中包括 66.6% 的有意兼差打工以及 22.6% 已經在兼差打工。

想要兼差打工的理由以增加收入 73.2% 排名第一，正職薪水不夠用也有 52.1%，以及工作機會選擇多 21.8%、剛好有時間 21.8% 和時薪高 21.1%。想要從事的工作內容有理貨人員 30.9%、餐飲內外場人員 30.2%、行政 / 助理 26%、門市銷售 21.8% 以及年貨大街銷售 21.1%。

1111 人力銀行公關經理曾仲葳表示，勞動部今年第 4 次人力需求調查，以「職缺空缺 6 個月以上」為缺工定義，調查缺工數計 6.6 萬個，工業部門缺工約為 3.1 萬個，占整體 46.2%，而服務業部門則約為 3.6 萬個，占 53.8%。因應年底的節慶聚餐、公司尾牙需求大增，更催化餐飲業搶人大戰，迎接龐大商機，不少業者願意釋出優於基本工資的薪資待遇。

根據 1111 人力銀行資料庫顯示，截至目前為止，有超過 12 萬筆兼職工作機會，較去年成長兩成，其中以餐飲服務業占最大宗。而根據調查結果顯示，有高達 67.9% 上班族願意從事餐飲服務業短期打工，但是時薪必須達到 230 元。