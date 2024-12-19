少子及單身化狂潮！學前幼兒特別扣除額申報僅51萬戶刷新低 女性申報戶創新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-19 20:21

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財政部今 (19) 日公布，自綜合所得稅增加幼兒學前特別扣除額至今，累計過去 11 年的申報紀錄，其間最高為 61.6 戶，受到少子女化與單身不婚族比例增加影響，申報戶數呈遞減趨勢，111 年已降至 51.0 萬戶新低。此外，女性納稅義務人則有逐年上升趨勢，從 101 年的 32% 到 111 年的 35.7%，納稅義務人性別差距逐年拉近。

為減輕國人養育幼兒負擔、鼓勵生育，自 101 年起綜合所得稅增加幼兒學前特別扣除額，納稅義務人扶養 5 歲以下子女，每年可列報每名子女 2.5 萬元扣除額。政策施行後該項扣除額受益戶數年年攀升，從 101 年之 57.4 萬戶增至 106 年達 61.6 萬戶，惟近年受到少子女化與單身不婚族比例增加影響，申報戶數呈遞減趨勢，109 年起已低於 60 萬戶，占總納稅戶數比重亦降至 9% 以下，依據本 (113) 年 6 月最新公布之綜所稅申報核定統計專冊，111 年已降至 51.0 萬戶新低。

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另納稅義務人性別差距逐年拉近，111 年女性占 3 成 6，兩性占比落差已縮小至 28.6 個百分點。整體幼兒學前特別扣除額方面，實施第 1 年為 187 億元，106 年升至 203 億元，為進一步減輕育兒家庭及中低所得者租稅負擔，107 年大幅提高幼兒扣除額為每名子女 12 萬元，致扣除額達 935 億元，之後隨申報件數而減少，111 年降為 762 億元。