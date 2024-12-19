【量大強漲股整理】外資即將休假內資點火下，元月行情蓄勢待發，如何選股?

鉅亨研報 2024-12-19 18:11

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 335.23 億 元，投信賣超 23.37 億元，自營商賣超 57.15 億元，三大法人合計賣超 415.76 億元 ，其中，外資、投信由買轉賣，自營商連賣五日。

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(NVDA-US) 輝達執行長黃仁勳提到「GB200 伺服器目前正滿載生產」，但股價仍下跌，(TSM-US) 台積電 ADR 下挫 2.5%，(TSLA-US) 特斯拉大跌 8%，(MU-US) 美光因財測悲觀，盤後股價重挫 15%，受美股重挫影響，加權指數今日開低震盪拉高，尾盤跌幅收斂，終場下跌 236.42 點，收在 22932.25 點，成交量來到 4101.61 億，今日收 T 字線，雖然指數開低不過一路拉高，且收了一根長達 188.95 的下影線，守穩季線大關，在美股大跌的同時可以相對抗跌，也透露出弱中透強的訊號；反觀櫃買指數，更是強於加權指數開低走高的格局，下周即將放耶誕節，外資休假，內資主導，盤面上將以中小型股為主。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 1.38%，收在 1070 元，在美國全球半導體領導大會 IEDM 2024 上，輝達展示了其最新的 AI GPU 技術，並強調中長期來看矽光子技術對於 AI 資料中心內晶片到晶片連接的重要性，這項觀點引起了半導體業界的廣泛關注，突顯出矽光子技術在推動 AI 技術發展中的巨大潛力，在此次大會中，輝達展示了與台積電合作開發的矽光子技術原型，顯示出兩家公司在下一代 AI 半導體技術領域的緊密合作關係，該矽光子原型的亮相標誌著 AI 技術與先進製造工藝的深度融合，進一步鞏固 NVIDIA 和台積電在全球市場的領導地位；(2317-TW) 鴻海，下跌 1.9%，收在 181 元，媒體報導指出，鴻海正積極拓展其在電動車領域的佈局，電動車首席策略官目前在法國與日產汽車大股東雷諾汽車洽談，希望雷諾出售其持有的日產汽車（Nissan）股權予鴻海，日產汽車將於下週一召開董事會，討論是否批准與本田汽車（Honda）合併的備忘錄（MOU），該項議案的結果不僅影響日產與本田的未來合作，也可能牽動鴻海收購日產股權的進展；(2454-TW) 聯發科，平盤附近震盪，收在 1420 元，聯發科近日宣布，其 2024 年天璣芯片新品發佈會將於 12 月 23 日舉行，外界普遍認為焦點將是天璣 8400，這款芯片定位於中高端市場，首次採用了旗艦級全大核設計理念，在性能、能效以及 AI 能力上實現了全面升級，預計將為搭載該芯片的設備提供顯著提升的使用體驗。

2024.9.23 領先預告，光通訊股票再度點火向上，輝達 x 台積 首秀矽光子原型，預計 1.6T 產品 2025 年先行推出，有助 AI 資料中心運作，傳輸加快數百倍，輝達日前首度展示與台積電合作開發的矽光子原型，並預測矽光子技術，將有助於 AI 資料中心內晶片到晶片連接，加快資料傳輸數百倍，更是預告 CPO 是未來的趨勢跟方向；光通訊 (3450-TW) 聯鈞 + 237%，受惠去中化加持下，強勢噴出! 聯鈞第四季在兩大客戶的 400G 產品出貨貢獻下，11 月營收 7.86 億元，年增 62.55%，為史上第三高，累計前 11 月營收 67.42 億元，年增 36.36%。佳螢早就預告在前面!

被分配至負責 EIC(電子積體電路) 與 PIC(光子積體電路)，公司自明年開始正式投入 1.6T 的矽光子產品的開發，激勵今日股價飆至漲停。

(4977-TW) 眾達 - KY，強勢噴出，先前法說會，與大客戶博通合作的矽光共同封裝光學元件（CPO）再傳捷報，獨家供應博通最新 51.2T 全光交換機的雷射光學封裝。董事長陳靖仁表示，將持續與博通合作布局 CPO，明年可望取得客戶認證並開始量產，目標 2026 年放量，當然股價就是強勢亮燈。

四年一見的全國科學技術會議先前登場，台積電董事長暨總裁魏哲家開幕致詞成焦點，除點名多功能機器人、無人機是台灣未來重要領域外，還意外爆料日前還曾和疑為馬斯克的「全世界最有錢傢伙」聊天，對方透露多功能機器人才是未來要努力的方向，而不是汽車。雙強掛保證，牽動多功能機器人概念股；佳螢領先預告的強勢族群集中在先前分享的股票上面!

(3019-TW) 亞光，今日強勢大漲，再創波段新高! 來到 169.5 元大關，11 月營收達 21.09 億元，月增 2.18%，年增 23.94%，今年前 11 月營收 209.02 億元，超越 2023 年全年，特斯拉概念股，機器人眼睛，特斯拉第二代人形機器人 Optimus 預計 2025 年在北美工廠上線，2024 年前三季稅後純益 12.41 億元，超越 2023 年全年獲利，年增 1.48 倍，每股純益 4.45 元超越 2023 年全年水準 2.78，當然激勵股價噴出! 通通領先預告!

(2374-W) 佳能，強攻漲停板，再創新高，11 月業績維持高檔，在高毛利產品訂單加持下，Q4 有望繳出年增表現。佳能樂看 2025 年成長，明年許多新訂單陸續出貨，若無重大國際情勢影響，營收和獲利將優於 2024 年；同時，明年邁入營運第三階段，除穩定原有客戶外，也會積極拓展美洲、歐洲等區域市場，強化營運動能；11 月營收 5.87 億元，月增 8.94％、年增 27.82％；累計前 11 月營收 56.32 億元，年增 24.36％；從前三季產品營收比重來看，Video 影像產品為 70％，光學模組零組件占 15％，車用及 AI 相關產品占比 10％，而 NRE（研發設計費用）約 5％。目前觀察明年訂單能見度高、市場需求增溫，營運穩中看，激勵股價漲停!

(6215-TW) 和椿，大漲 + 7% 以上，再創新高! 來到 76.8 元大關，佳螢會員領先進場開心署長廷，賺鈔票!! 專注於自動控制裝置零組件及光電製程的製造，近來股價受力於機器人概念股的回暖，今日漲幅達 4.8%，報價 74.2 元。隨著人形機器人技術的提升，公司 11 月營收達 2.29 億元，月增 76%，年增 168.3%，是兩年半以來首次突破 2 億元。此外，前三季營益增至 0.81 億元，顯示出良好的利潤表現。市場普遍預期，未來隨著自動化及 AI 技術持續熱潮，和椿轉型「auro solutions」機器人自動化子品牌將持續為業績增添動力。在這一波市場回暖下，投資者可關注其未來成長潛力。

佳螢早就公開在 2024.11.29 預告，機器人鏡頭潛力股 (3019-TW) 亞光、(2374-TW) 佳能，12.11 領先預告 (6215-TW) 和椿通通改寫新高! 再度驗證佳螢經濟日報連八屆選股冠軍的實力!

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師