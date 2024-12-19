搶不到阿妹演唱會門票？台灣大將獨家直播張惠妹跨年演唱會

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-19 15:36

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華語天后張惠妹將於 12 月 31 日於大巨蛋盛大舉辦跨年演唱會，台灣大 (3045-TW) 也於今 (19) 日宣布，MyVideo 將在 12 月 31 日 23 點 55 分至 1 月 1 日 00 點 10 分，獨家直播張惠妹的跨年演唱會。

台灣大除免費直播張惠妹跨年演唱會外，今年 2 度贊助《2025 蛇現幸福 台中跨年夜》，為唯一贊助此音樂盛會的電信業，同樣將於 12 月 31 日 18 點 30 分開始於 MyVideo 直播，歌手卡司陣容堅強，包括韓國人氣女團 MAMAMOO 成員輝人 Whee In、玖壹壹、告五人、高爾宣、Ozone、鼓鼓呂思緯與蕭秉治限定團體「GX」等。

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另外，台灣大還推出新年獨家活動，即日起至 12 月 22 日 23 點 59 分止，只要完成 3 項任務，就有機會獲得 2 張《2025 超級巨星紅白藝能大賞》錄影入場門票。

首先，追蹤「台灣大哥大 Open Possible」官方 Instagram；接著，在指定活動貼文下 tag 兩位好友並留言「任何暖心的話」；最後，公開分享限時動態並維持 24 小時。中獎名單將於 12 月 23 日公佈於台灣大哥大官方 IG 留言處。