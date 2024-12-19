2025金檢109項！金管會瞄準五大重點 電支新增納入

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-19 19:59

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金管會檢查局今 (19) 日發布 2025 年金融檢查重點，將「防制詐騙」、「不動產授信風險管理」、「金融消費者權益保護」、「公司治理」及「資通安全」等議題列為特別關注領域，另外，近年專營電子支付機構的用戶數及代理收付款項均呈明顯成長趨勢，因此比照其他金融機構作法，對其財業務及整體營運情形增列檢查重點。

金管會參酌國內外政經環境變化及外界關注議題檢查重點，明年度金檢項目合計達 109 項。針對外界關注議題，首先，為預防及遏止不當利用金融服務從事詐欺犯罪，金管會針對本國銀行、信用合作社、專營電子支付機構及 VASP 增修「防制詐騙」之檢查重點，並單獨列為檢查主題項目。

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其次，為瞭解金融機構對不動產授信風險的控管情形，本國銀行、信用合作社、票券金融公司新增「建商週轉金移做建築使用之合理性」、「餘屋貸款資金用途與流向之控管」之檢查重點。

第三，為促進投信公司自律，強化管理網紅廣告行為，以保護投資人權益，投信公司新增 ETF 廣告行銷之辦理情形。

檢查局副局長賴欣國補充說明，在不動產貸款方面，過往就列為檢查重點，明年新增納入建商周轉金轉做建融的合理性及流向控管機制，若是與原先申貸用途不相符，將請金融機構加強控管。

賴欣國透露，今年已對 6 家國銀、5 家信合社、5 家票券進行不動產金檢，明年度正在規畫中，選擇對象主要是看建築融資、購屋貸款增減及授信集中度。金檢時程應落在明年上半年，要看人力狀況及金檢對象業務上的變化而定。

金管會說明監理重點，專營電子支付機構新增應建立申訴處理及交易紛爭之解決機制、VASP 增訂虛擬資產上下架之審查機制，以及本國銀行、外銀在台分行及專營電子支付機構新增納入作業委託他人處理內部作業制度及程序之執行情形。