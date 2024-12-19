Fed降息打壓美股？鉅亨買基金：美經濟已避免衰退 投資著重基本面

鉅亨網新聞中心 2024-12-19 19:30

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美國聯準會 12 月利率決策會議雖如市場預期宣布降息 1 碼，但因聯準會將 2025 年的利率中位數預估由 9 月的 3.4% 上調至 3.9%，顯示明年降息幅度恐將縮減兩碼，此訊息引發美股大幅下挫。「鉅亨買基金」表示，本次決策將 2025 年降息幅度大幅減少，代表的是經濟體質穩健與市場韌性的提升，穩定的經濟增長將繼續支撐企業獲利並推升股市，未來投資應更聚焦於基本面表現。

「鉅亨買基金」投資研究部表示，根據最新預測，2025 年美國實質經濟增長率由 9 月的 2.0% 微升至 2.1%，失業率由 4.4% 下調至 4.3%，這些數據顯示聯準會認為 2025 年的經濟表現將與 2024 年相近，且勞動市場仍具穩健支撐。此外，聯準會對長期利率區間的預期由原本 2.5%~3.5% 上調至 2.8%~3.6%，這意味著中性利率 (不刺激或壓抑經濟的平衡利率水準) 估值有所提升。鉅亨買基金認為，中性利率的上調象徵 AI 技術推動生產力提升，增強了經濟增長的潛力，對企業獲利與股市長期表現將產生正面影響。

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根據「鉅亨買基金」投資研究部回測數據顯示，當經濟條件與當前環境相似 (實質 GDP 年增率 2.5% 以上、失業率介於 3% 至 5%、核心通膨年增率超過 2.5%）時，美股未來半年和一年的平均報酬率分別為 6.1% 和 13.7%；但若經濟進入衰退，半年與一年的平均報酬率則降至 - 7.3% 和 - 18.4%。聯準會主席鮑威爾暗示美國經濟已避免衰退，鉅亨買基金也認為，穩健的經濟增長可支撐企業獲利，進而推動股市上行。根據彭博的預估，2025 年美股的企業獲利成長率將達到 14%，這強化了市場的樂觀預期，投資重點應更聚焦於基本面表現。