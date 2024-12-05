〈醫療科技展〉華碩深化醫療AI落地 助攻醫院建置專屬超級運算中心

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-05 17:53

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PC 品牌華碩 (2357-TW) 今（5）日在台灣醫療科技展，展示與子公司台智雲合作，搭載 8 個 NVIDIA HGX H100 的 AI 伺服器 ESC N8-E11，為醫院打造專屬數據資料庫，提供一站式地端服務，提升技術革新。

華碩表示，已和子公司台智雲合作，協助臺大、長庚等多家醫院建置地端超級運算中心，讓醫院能在確保病歷資料去識別化的前提下，進行 AI 臨床數據分析；其中，與秀傳醫院合作的 AI 分析系統「臨床 LLM AI Agent 醫療互動決策支援系統」，可在診斷過程中提供初步分析建議，再由醫師進行專業判斷，有效提升診療效率。

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華碩表示，華碩負責提供硬體設備，更針對醫療場域特性提供完整解決方案，包括軟體層架構規劃、水冷系統部署等專業服務，並負責後續營運維護；台智雲則針對大型醫療數據分析需求，提供專門解決方案。

此外，華碩在本次展會中，推出 ASUS xHIS 智慧醫療數位平台，涵蓋門診、急診及住院醫囑系統，內建智慧醫令搜索、疾病編碼、病歷書寫與用藥安全等 AI 功能，可以跨科部資料共享，輔助醫護團隊進行協同診斷與個人化照護。

針對智慧照護需求，華碩開發「健康管理平台」，實現智慧化遠距健康照護功能，醫護人員可透過即時通訊與病患雙向溝通，並由 AI 聊天機器人 Sage 提供衛教資訊。病患可透過行動服務 App 進行視訊診療，而「醫療語音」功能則可將對話即時轉錄為病歷記錄。

數位醫療解決方案包含生成式 AI 驅動的智慧醫療助手（Clinical AI Assistant），可引導病患完成診前提問、自動生成病歷摘要及病程報告，協助醫師快速掌握病情，並提供診斷編碼與治療建議。