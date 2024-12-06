華碩商用筆電、桌機市占雙稱王 瞄準明年Windows 11換機潮商機

華碩聯合科技資深業務副總經理楊長明表示，由於 Windows 10 即將於 2025 年 10 月 14 日停止支援更新，企業對資安風險關注度提升，許多企業已著手規劃汰換舊有硬體設備、導入 Windows 11 作業環境，市場動能明顯強勁。

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微軟終止 Windows 10 支援後，企業將無法取得官方漏洞修補或技術協助，可能面臨資料洩漏、系統攻擊等資安風險。企業若升級至 Windows 11 Pro，將可獲得最新的安全更新、技術支援及安全工具。