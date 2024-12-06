華碩商用筆電、桌機市占雙稱王 瞄準明年Windows 11換機潮商機
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-06 10:48
根據研調機構 IDC 最新報告，華碩商用電腦在 2024 年第三季取得市場領先地位，其中商用桌機市占率達 37%，商用筆電市占率達 26.7%，雙雙奪下銷售冠軍。
華碩聯合科技資深業務副總經理楊長明表示，由於 Windows 10 即將於 2025 年 10 月 14 日停止支援更新，企業對資安風險關注度提升，許多企業已著手規劃汰換舊有硬體設備、導入 Windows 11 作業環境，市場動能明顯強勁。
微軟終止 Windows 10 支援後，企業將無法取得官方漏洞修補或技術協助，可能面臨資料洩漏、系統攻擊等資安風險。企業若升級至 Windows 11 Pro，將可獲得最新的安全更新、技術支援及安全工具。
在新品領域，華碩首台搭載 Copilot 的商用筆電 ExpertBook P5，結合獨家 AI 商用軟體 AI ExpertMeet，於雙 11 檔期開放預購，成績超出預期。
華碩強調，除了提供多元產品選擇與耐用品質外，更以在地服務為後盾，協助企業進行新設備環境布建，全面支援企業轉型升級。
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