現下還太早！Fed主席鮑爾：尚未評估川普政策對經濟的影響

鉅亨網編譯許家華 2024-12-19 07:14

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在周三 (18 日) 的新聞發布會上，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示，針對當選總統唐納德 · 川普所提議的經濟政策，目前尚不宜做出任何結論。他指出，目前的情況「非常不成熟」，無法確定哪些產品將被徵稅、來自哪些國家、徵稅的時間長短及規模。

鮑爾強調：「這需要花一段時間，不要急於做出決策」，並表示將密切關注新總統的具體政策。隨著經濟學家預期川普可能推行的關稅和驅逐政策可能會推高通貨膨脹，鮑爾的言論引起了市場的關注。

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在最近的聯邦公開市場委員會會議後，鮑爾的評論反映出對未來經濟政策的不確定性，並強調了在政策制定過程中謹慎的重要性。

Fed 周三將政策利率下調 25 個基點至 4.25%-4.50% 的區間，符合預期，但鮑爾表示，未來降息必須謹慎，降息策略將取決於高企的通膨的下降進展，顯示出政策制定者開始考慮美政府權力移轉時期的經濟變化前景。

鮑爾稱目前狀況良好，「但從這裡起將進入一個新階段，我們將對進一步的降息保持謹慎。」其評論令華爾街震驚，美股應聲大跌，市場對未來一年降息幅度的預期也隨之調整。

值得注意的是，克里夫蘭 Fed 行長 Beth Hammack 對此次降息表示異議，她希望本次會議上利率保持不變。

聯準會的最新政策聲明指出：「經濟活動繼續以穩健的速度擴張」，失業率「保持在低位」，而通膨「仍處於相較高位」。政策制定者稱將仔細評估即將到來的數據及風險平衡，意味著 Fed 1 月會議 (28 日至 29 日) 可能暫停降息。

目前，Fed 預計到 2025 年底將僅減息兩次，每次 25 個基點，這比九月份預期的減息幅度少了半個百分點。儘管鮑爾稱現階段太早，不宜評論川普的經濟政策，但 Fed 對新任川普政府首年通膨預測從 2.1% 上調至 2.5%，顯著高於其 2% 的目標。

拉低通膨的進展緩慢，預計要到 2027 年才會回到 2% 的目標，這意味著降息步伐放緩，最終水準也略微調升至 3.1% (同樣在 2027 年觸及)，較先前 9 月時預期的最終水準 2.9% 提升。

Fed 官員也將長期中性利率預期上調至 3%。