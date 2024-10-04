助攻AI、淨零與新創募資 產創條例修正拚明年上路
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-04 22:03
產業創新條例（下稱產創條例）第 10 條之 1 投資抵減將於 113 年 12 月 31 日屆期，為利產業因應人工智慧（AI）與全球淨零排放趨勢，促進投資新創事業，強化公司對外投資的同時保護關鍵技術，經濟部預定明 (5) 日起預告產創條例部分條文修正草案，最快可望明年 1 月 1 日起如期施行。
產發署召開 4 場座談會，邀請產業公協會及相關單位蒐集意見，研擬修正第 10 條之 1、第 23 條之 1、第 23 條之 2 等條文，另本部投資審議司研提增修產創條例第 22 條、第 67 條之 3 等條文。修正重點如下：
一、第 10 條之 1：
(一) 鼓勵產業持續智慧升級、配合 5G 應用商機與資安防護日趨重要，保留現行智慧機械、5G 系統及資通安全產品或服務等項目，並檢討智慧機械現行智慧化功能，朝高階智慧製造邁進。
(二) 因應 AI 應用快速發展，為鼓勵企業全面提升產業競爭力，以及配合全球減碳趨勢與我國 2050 淨零排放目標，增訂人工智慧、節能減碳項目，促進產業運用租稅優惠積極投資。
(三) 配合適用項目增加，將現行適用投資支出金額上限新臺幣 10 億元提高至 18 億元，期產業多投資 AI 與節能減碳設備，加速數位與淨零雙軸轉型。
(四) 施行期限延長至 118 年 12 月 31 日，與產創條例其他租稅優惠條文一致。
二、第 22 條：將現行公司從事國外投資新臺幣 15 億元以上一律事前申請核准，修正為公司從事國外投資係投資於特定國家或地區、特定產業或技術或達一定金額以上者，應事前向中央主管機關申請核准，並增訂中央主管機關得全部或一部不予核准、或為附附款之核准投資之事由。
三、第 23 條之 1：有限合夥創投事業之實收出資額門檻由現行 3 億元調降為 1.5 億元，其中投資新創事業金額比例提高至 50%，以引導有限合夥創投事業資金可多挹注於新創事業。
四、第 23 條之 2：除現行個人投資設立 2 年內高風險新創事業公司規定外，增訂個人投資設立 2 年以上未滿 5 年之高風險新創事業公司符合要件者，亦得適用本條租稅優惠，協助新創事業取得營運發展所需資金。
五、第 67 條之 3：增訂「公司未事前申請核准」、「未履行中央主管機關所定附款」，及「已實行投資後其投資之經營始有不予核准投資之事由，經命限期履行、改正或撤回投資，而未履行、改正或撤回投資」之罰則。
為讓各界了解修法方向並廣徵修正意見，產創條例修正草案已刊登於經濟部主管法規查詢系統（https://law.moea.gov.tw/DraftForum.aspx，如有相關修正意見，可透過前開平台提供或聯繫產業發展署、投資審議司。另為使產業可於 114 年銜接適用，本次預告期間訂為 14 日（自 113 年 10 月 5 日至 113 年 10 月 18 日）；除此之外，經濟部將就前開租稅優惠等修正條文召開公聽會，邀請相關產官學界參與討論。
經濟部綜合評估各界意見並據以修正後，將函報行政院及送請立法院審議，期能於立法院本會期完成修法程序，除第 22 條及第 67 條之 3 另訂施行日期外，第 10 條之 1、第 23 條之 1 及第 23 條之 2 可如期於 114 年 1 月 1 日起施行，協助產業數位及淨零雙軸轉型，促進創業投資事業與新創事業發展。
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