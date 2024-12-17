中華信評：台灣擁AI強健地位 2025經濟成長率預測上修至2.4%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-17 19:16

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中華信評今 (17) 日發布「2025 年台灣信用展望」，分析師許智清表示，強勁且持續成長的人工智慧相關設備需求，將帶動台灣明年經濟復甦，因此，標普將 2025 年的經濟成長率預測從先前的 2.1% 調升為 2.4%，通膨估為 1.5%。

許智清指出，台灣在雲端運算與人工智慧供應鏈中擁有強健地位，使得科技業成為台灣貿易導向型經濟的驅動因素，特別是雲端運算與人工智慧方面的需求。全球供應鏈移轉範圍擴大，有助於帶動 2024 年台灣的固定資產投資。

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至於台灣消費方面，由於 2024 年基期較高，2025 年民間消費的重要性因此降低，儘管如此，穩定的就業與令人滿意的消費者信心表現，應會持續為溫和的民間消費提供支撐。

不過，許智清說，台灣的經濟預測是假設川普上任後不會對台灣出口額外課徵關稅的前提。他強調，川普新政是明年最大的不確定因素，儘管中國可能採取措施應戰，但美中貿易戰恐升級，壓抑中國成長表現，相對來說，台灣化學品業、鋼鐵、水泥等大宗商品，短期難以消化產能過剩問題，明年復甦動能有限。

對於台灣金融業展望，中華信評普遍持穩定的看法，其中，銀行業方面，分析師謝雅媖指出，預估放款年增率約為 5.5%，主要因消費維持溫和水準，加上外幣放款在美國進一步降息的情況下可能反彈回升；稅前平均資產報酬率 (ROAA) 約為 0.7%，雖然稍低但仍維持不錯的水準；第一類資本比約為 12.5%，銀行允當至強健等級的資本水準可為潛在的經濟震盪提供充裕的緩衝空間。

壽險業部分，謝雅媖說明，由於續期保費停止下滑，且初年度保費在保障型與退休相關保險商品需求的帶動下從較低基期反彈，總保費收入在壽險業者將偏好保障型商品並維持溫和的業務成長。

為控管成本，壽險業者在 2024 年維持彈性的避險操作，外匯避險成本因此持續升高，且部分業者的未避險部位已接近其風險監控限額，中華信評預期，這樣的風險水準將會延續到 2025 年。