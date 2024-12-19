小米挖走特斯拉中國「廠長」？小米回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-19 16:38

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據媒體周三報導，宋鋼數月前已提交辭呈，當天是他的最後工作日。宋鋼計劃加入一家目前正處在產能瓶頸的本土新興汽車品牌，目前特斯拉還沒正式任命新的上海工廠廠長。

對於宋鋼離職一事，特斯拉中國並未作出回應。

早在 2018 年，特斯拉作為中國首個外商獨資整車製造項目宣布落戶上海時，宋鋼就加入特斯拉。此前他曾任職於福特和上汽通用。

宋鋼加入特斯拉後，帶領特斯拉上海「超級工廠」在一年內實現 Model 3 本地化生產；2020 年又開始領導特斯拉上海二期工廠投產工作；今年年初，宋鋼稱希望把特斯拉上海儲能工廠打造成世界標桿。

從上述履歷可看出，宋鋼在生產製造方面經驗豐富。

眾所周知，隨著小米汽車訂單快速增長，產能爬坡已經成為發展瓶頸之一。小米汽車 App 顯示，目前小米 SU7 的交車周期長達 21～24 周。