小米挖走特斯拉中國「廠長」？小米回應來了！
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-19 16:38
中國小米 (01810-HK) 公關部總經理王化周四（19 日）發微博稱：「大家都在傳的宋廠長（宋鋼）確實很好，不過我們小米汽車工廠的季廠長（季國偉）也很優秀，足矣！」
據《第一財經》報導，王化上述言論是在回應近日一則市場傳聞，該傳聞稱特斯拉 (TSLA-US) 上海「超級工廠」生產製造副總裁、上海工廠廠長宋鋼將加入小米汽車。
據媒體周三報導，宋鋼數月前已提交辭呈，當天是他的最後工作日。宋鋼計劃加入一家目前正處在產能瓶頸的本土新興汽車品牌，目前特斯拉還沒正式任命新的上海工廠廠長。
對於宋鋼離職一事，特斯拉中國並未作出回應。
早在 2018 年，特斯拉作為中國首個外商獨資整車製造項目宣布落戶上海時，宋鋼就加入特斯拉。此前他曾任職於福特和上汽通用。
宋鋼加入特斯拉後，帶領特斯拉上海「超級工廠」在一年內實現 Model 3 本地化生產；2020 年又開始領導特斯拉上海二期工廠投產工作；今年年初，宋鋼稱希望把特斯拉上海儲能工廠打造成世界標桿。
從上述履歷可看出，宋鋼在生產製造方面經驗豐富。
眾所周知，隨著小米汽車訂單快速增長，產能爬坡已經成為發展瓶頸之一。小米汽車 App 顯示，目前小米 SU7 的交車周期長達 21～24 周。
小米汽車在生產方面僅依賴北京亦莊的「超級工廠」，二期工廠正在興建，建成後規劃年產能將達到 30 萬輛，但該工廠要到明年 7 月才投產，而且新工廠投產後往往需要產能爬坡時間。
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