美國擬禁售中國路由器TP-Link 同業Netgear樂漲12%以上

鉅亨網編譯許家華 2024-12-19 12:25

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《華爾街日報》19 日報導，引述知情人士的消息，美國商務部、國防部和司法部的調查人員以國家安全為由，已對中國路由器品牌 TP-Link 展開調查，預計可能在 2025 年禁止該公司在美國銷售路由器。

調查背景

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路透社報導，早在今年 8 月，兩名美國議員就曾敦促拜登政府對 TP-Link 及其附屬公司展開調查，因擔心其 WiFi 路由器恐用於攻擊美國網路。今年初，美國國防部已啟動對中國製造路由器的調查，美國商務部一處辦公室甚至向 TP-Link 公司發出了傳票。

網路安全隱患

《華爾街日報》提到，2024 年 10 月，微軟 (MSFT-US) 揭露了一個名為 CovertNetwork-1658 的複雜網絡，駭客利用被感染的設備對微軟 Azure 的客戶發動攻擊。報告顯示，該網路中有超過 16,000 台設備，其中大部分使用 TP-Link 的路由器，暗示其有安全漏洞。

2024 年 5 月，TP-Link 旗下的 Archer C5400X 三頻遊戲路由器被發現存在 CVSS 評分為 10.0 的嚴重漏洞，允許未經身份驗證的攻擊者遠端執行惡意命令。此外，早在 2023 年，美政府就已確認，Mirai 殭屍網路營運商使用 TP-Link 路由器進行 DDoS 攻擊。

市佔率與定價策略

根據研究機構，在美國家庭和小型企業路由器市場上，TP-Link 佔有率高達約 65%。該公司今年第三季的市佔率也增加了 5 個百分點。以亞馬遜網路上最暢銷的路由器前 20 大產品來看，其中有高達 11 款產品都是來自這家總部位於深圳的中國公司。

TP-Link 的低價策略被認為是其受歡迎的原因之一，但也引發了美國司法部的調查，關注是否違反了以低於製造成本的價格銷售產品的法律。

中美科技戰的影響

在中美科技戰日益激烈的背景下，TP-Link 在美國市場的超高市佔率引發了美國的高度警覺。中國駐華盛頓大使館發言人表示，美國利用國家安全的名義打壓中國企業，中國將堅決捍衛企業的合法權益。

TP-Link 的回應

針對美國的指控，TP-Link Systems 發言人表示，該公司歡迎與美國政府合作，以證明其安全實踐符合產業安全標準，並重申對美國市場和消費者的承諾。 TP-Link 在今年進行了公司重組，創始人趙家興擁有中國業務 97.5% 的股份，而另一位創始人趙建軍及其妻子則擁有美國業務的 100% 股份。

結論

對於 TP-Link 路由器的禁令是否真的會付諸實施，可能最終將由即將上任的川普政府決定。