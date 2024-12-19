AI晶片產業典範轉移即將到來！博通憑什麼市值破兆美元？專家這樣說

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-19 14:50

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美國網通晶片大廠博通 (AVGO-US) 是今年第四季財報季的焦點，業績出色且市值突破 1 兆美元，即便收益雖不如輝達 (NVDA-US) ，但博通正迎來一個可能重塑 AI 晶片市場的重大機遇。今年以來，博通股價受惠於 AI 技術進步而上漲逾一倍。

在上周四 (12 日) 電話財報會議上，博通執行長陳福陽之所以對未來兩年營收做出樂觀預測，主要因為看到 AI 晶片市場即將發生典範轉移。

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過去，輝達憑藉自身強大的 GPU 在 AI 市場中佔據領先地位，許多公司都依賴輝達性能卓越的 GPU 來構建大語言模型，但隨著 AI 技術的不斷進步，市場開始呈現出對更專業、更高效晶片的需求。

博通推出的 eXtreme 處理單元 (XPU) 正是針對這一需求而設計。跟輝達的通用 GPU 相比，XPU 更加專業化，針對特定的 AI 和機器學習任務量身訂做。

儘管在功能上可能更有限，但博通財報顯示專用晶片在處理效率和性能上正逐漸展現出優勢，這一趨勢也預示 AI 晶片市場正經歷一場深刻變革。

隨著 AI 晶片市場的轉變，客製化晶片市場正迎來前所未有的成長機遇。憑其客製化的 XPU 和 AI 網路，博通在市場中取得顯著的競爭優勢。特定類型的客戶，尤其是超大規模供應商，已經開始開發自己的客製化 AI 加速器或 XPU，以滿足日益成長的 AI 算力需求。

此外，博通還透露已被另兩家超大規模製造商點名合作，並正在深入開發下一代 AI XPU，這一系列舉措顯示博通正積極擁抱市場變化，靠著不斷創新來鞏固與擴大自身市佔率。

儘管輝達在 AI GPU 領域仍佔據主導地位，但博通的客製化晶片以無與倫比的效率解決了超大規模專用工作負載，展現強大競爭力。

專家指出，市場對 GPU 和 XPU 這兩種晶片都有需求，且對 AI 晶片的需求不斷成長將刺激博通和輝達等晶片製造商的增長。這一觀點為博通未來發展提供樂觀的預期。

不同於蘋果與輝達等依靠自研技術內生成長的公司，博通透過一系列精準收購，實現從小透明到破兆美元市值的華麗轉身。

在 AI 算力路徑上，博通展現自身強大的整合能力和市場洞察力，該公司的半導體業務在 AI 熱潮推動下迎來前所未有的發展機遇，AI 晶片銷售額持續增長，成為公司最重要的增長引擎。