出狠招！亞馬遜數千員工「黑五」」大罷工 美國多個倉庫停擺

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-19 10:23

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美國零售商亞馬遜 (AMZN-US) 數千名員工將於美國東部時間週四上午 6 點，在全年最繁忙的耶誕節購物季，走下工作岡位大罷工，工會稱亞馬遜遲遲不肯走上談判桌。

美國最大的工會之一貨車司機工會周三 (18 日) 表示，包括紐約市、伊利諾伊州斯科基、亞特蘭大、舊金山和南加州的工會成員將加入罷工行列，要求簽訂保障更高薪資和更好工作條件的合約。

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工會要求亞馬遜在 12 月 15 日的最後期限前達成合約協議。然而，工會指責亞馬遜無視談判請求，未採取任何實際行動。

卡車司機工會表示，其代表了亞馬遜美國 10 個設施內的大約 10,000 名員工，約占亞馬遜時薪員工的 1%。

稍早之前，全球近 20 國的亞馬遜員工已加入這次罷工行動，稱為「讓亞馬遜付錢」(Make Amazon Pay) 反抗日，從「黑色星期五」持續至「網路星期一」，預計美、德、英、日、印度、巴西等地主要城市都有抗議活動。

此次罷工可能會干擾亞馬遜在一年中最繁忙季節的運營。然而，在紐約市地區，亞馬遜擁有多個倉庫以及提供快速當日送貨服務的小型配送站。

亞馬遜在全美範圍內擁有約 1000 個倉庫，僱傭了 70 多萬名工人。儘管罷工對其整體運營影響有限，但如果行動發生在耶誕節前的關鍵時期，可能會擾亂供應鏈，併發出工會希望施加財務壓力的訊號。

專家認爲，亞馬遜對工會的態度一貫強硬。自史坦頓島工人在兩年前成功投票成立美國首個亞馬遜倉庫工會以來，公司始終未承認這一組織的合法性。亞馬遜顯然制定了一套策略，試圖忽視工人的集體組織和談判權利。