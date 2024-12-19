Fed凌晨宣布降1碼 經濟學家：下次會議暫停降息機率高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-12-19 09:20

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美國聯準會（Fed）在台北時間周四（19 日）凌晨將聯邦資金利率下調 1 碼至 4.25%～4.5% 區間，這是央行官員今年來第三次調降利率，並對未來幾年進一步降息持謹慎態度。

最新利率點狀圖顯示，Fed 預估明年基準利率降至 3.9%，暗示將降息 2 碼，而先前 9 月的預測是降 4 碼。Fed 官員預測到 2026 年利率會調低至 3.4%，高於先前預測的 2.9%。

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美銀表示，經濟預測摘要（SEP）和 Fed 主席鮑爾的看法都顯示未來央行官員會放慢降息腳步，如果美國的經濟數據符合預期，明年 1 月 Fed 官員可能會暫停降息。

中信證券經濟學家說，Fed 在 12 月議息會議降息 1 碼，符合市場預期。本次點狀圖顯示明年目標利率中樞為 3.9%，高於 2024 年 9 月會議顯示的 3.4%，同時上調明年的通膨和經濟增速預測，下調明年的失業率預測。

中信證券指出，鮑爾對後續降息的「程度和時間」沒有清晰指引，但他對經濟成長的信心比較強。從鮑爾的發言來看，Fed 對明年通膨有明顯的擔憂，本次議息會議比市場普遍預期鷹派許多，但與中信證券 2025 年 Fed 降息 2 次的看法一致。