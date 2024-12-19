〈台幣〉聯準會鷹浪席捲 股匯雙殺重挫1.6角

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-19 10:05

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聯準會 (Fed) 如市場預期宣布降息 1 碼，但對明年續降息釋出「鷹浪」，即明年降息預期減半，造成美股重挫，台北股匯市連袂受衝擊，加權指數今 (19) 日早盤一度跌近 400 點，而新台幣見到 32.6 元價位，最低來到 32.642 元，貶值多達 1.61 角。

新台幣今日以 32.55 元、貶值 6.9 分開出後，最低來到 32.642 元，貶值超過 1.6 角，外資快速反應聯準會放鷹的態度。

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觀察主要亞幣，以新台幣貶幅近 0.4% 較劇烈，日元和泰銖僅小貶 0.05% 左右，韓元逆勢升值近 0.1%，星元升逾 0.1%。

此次聯準會將基準利率調降 1 碼至 4.25-4.5% 區間，是自 9 月首次降息以來的今年第三次降息，然而，對未來幾年進一步降息持謹慎態度，最新利率點狀圖顯示，明年降息空間約 2 碼，較 9 月的 4 碼預期減半。

聯準會主席鮑爾指出，處於或接近放慢降息節奏、或暫停降息步伐。

元大投顧分析，截至目前為止美國經濟表現依然強健，加上即將迎來川普的政策不確定性，因此聯準會的政策基調從「前瞻性」轉為「依循數據操作」，亦即，要看到通膨進一步降溫才會降息。