醫揚科技搶灘醫療AI Foundry 全面布局智慧醫療2.0戰略

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-19 10:20

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醫揚科技 (6569-TW) 於近期法說會正式揭示 2025 年度營運戰略藍圖，將全面聚焦醫療 AI 設備 2.0 與 AI 智慧醫院 2.0 的深度發展，為智能醫療產業帶來劃時代的轉型契機。總經理莊富鈞強調，醫揚將積極定位為醫療 AI 設備技術 Foundry，憑藉對全球醫療科技趨勢的敏銳洞察，持續推動技術創新與應用突破，為醫療產業注入嶄新活力，並重新構築醫療健康產業的價值鏈生態。

升級 QMS 精準製造

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2024 年 10 月，醫揚成功取得 QMS(GMP) 認證，代表在醫療儀器代工領域邁向更高層級的精準製造水準。這項關鍵認證不僅鞏固了現有的 OEM 專案與 AI 智慧醫院 IT 設備業務，更為拓展醫療設備代工領域創造營收成長契機，助力公司穩健發展。

INTEL AI 智醫 2.0 偕同合作

在剛落幕的 2024 台灣醫療科技展 (Healthcare+ EXPO 2024) 中，醫揚攜手英特爾 (INTC-US) 展出多項 AI 智慧醫院解決方案，包括專為智慧醫院流程設計的醫療 AI 電腦設備。

這些創新應用於美洲市場已取得顯著成果，同時逐步拓展至歐洲及亞洲，特別是在電子病歷 AI 生成技術展現廣泛潛力。展會期間更成功與多間東南亞醫療機構展開合作洽談，深化醫揚全球市場佈局。

全球首家量產搭載 NVIDIA IGX 醫規 AI 運算平台