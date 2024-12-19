台灣退休準備不足 ETF結合機器人理財成新解方

鉅亨網新聞中心 2024-12-19 10:00

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台灣退休金指數全球吊車尾

根據人力資源管理顧問公司美世（Mercer） 2024 年全球退休金指數報告，台灣在全球 48 個國家中排名第 39 位，退休金制度評比僅獲得 C 級，顯示國人退休規劃極待加強，面對超高齡社會來臨，國人自認退休規劃不足。

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台灣民眾的退休金準備遠低於國際平均水準，許多人對於退休生活感到憂心。傳統的投資方式如個股選股，不僅需要專業知識，更伴隨較高的風險。然而，近年來 ETF（指數股票型基金）搭配機器人理財的投資模式，正逐漸受到投資人的青睞，成為退休理財的新選擇。

ETF 小資族及退休族的投資首選

對於沒有時間深入研究投資的民眾而言，兆豐銀行建議可以從 ETF 定期定額投資開始，截至 2024 年 6 月底，台灣 ETF 市場規模已達新臺幣 5 兆 2,918 億元，成為亞洲第三大市場。

ETF 之所以受到歡迎，主要有以下四個優點：分散風險、成本低廉、透明度高以及交易便利等優點。透過定期定額投資 ETF，投資人可以輕鬆參與全球市場，並享受時間複利帶來的長期報酬增長。

具備分散風險：ETF 透過追蹤特定指數，讓投資人可以一次持有多種標的，就像買進一籃子股票。這種「不把雞蛋放在同一個籃子裡」的策略，能有效降低單一標的的投資風險。 成本低廉：相較於主動式基金，ETF 採用被動式管理，不需要投入大量研究資源，因此管理費用較低。加上免除選股的人力成本，讓投資人能以較低的成本參與市場。 交易透明：ETF 的投資標的和權重都公開透明，投資人可以清楚知道自己投資什麼。而且 ETF 在證券交易所掛牌交易，價格即時透明，不會有資訊不對稱的問題。 避免心理波動：採用定期定額方式投資 ETF，能避免追高殺低的衝動。透過固定時間、固定金額的投資，在市場下跌時買進更多單位，上漲時買進較少單位，長期而言能有效降低投資風險，讓投資更理性。

機器人理財讓退休規劃更輕鬆

為了進一步降低投資門檻，並提供更個人化的投資服務，機器人理財應運而生。透過大數據分析與演算法，機器人理財能根據投資人的風險承受能力、投資目標與時間，量身打造最適宜的投資組合，確保資產配置始終符合退休理財目標。

相較於傳統理財顧問，機器人理財採用科學化的投資策略，能夠客觀分析市場走勢，不受人為情緒影響，提供理性的投資建議，特別適合退休族群的穩健投資需求。

機器人理財相較於傳統理財的高門檻限制，投資門檻較低，民眾可以更親民的價格，享受到專業的理財服務，為退休生活提早做準備，讓退休理財計畫更容易實踐。

機器人理財 ETF 投資平台：退休理財的最佳拍檔

兆豐銀行看準國人投資 ETF 的強烈需求，與國際知名投研團隊「晨星 (Morningstar) 」合作推出機器人理財 ETF 投資平台，從掌握全球優質資產為出發點，挑選在美國交易所掛牌的 ETF 為標的，具規模大且流動性佳等特性，範圍含蓋美國、歐洲、日本、台灣等地區優質企業。

經晨星長達 40 年的投資研究經驗，金融市場會持續輪動，就算是近十年長期多頭的美股市場，在 2000 年至 2010 年期間，年化報酬率僅約 1.9%，全球資產的配置方式，可以掌握全球投資趨勢，並有效降低波動度，另外加入主題式成長型 ETF 和主動式 ETF，增添投資動能，在新冠疫情後科技成長類股績效表現亮眼，加上 AI 趨勢及應用逐漸普及，在投資組合內適度增加成長型 ETF 讓整體績效更好，也不會增加過多波動，讓客戶在 ETF 投資上能擁有更多元化組合。

此外，兆豐機器人理財 ETF 投資平台透過大數據演算法，精準掌握市場趨勢，為投資人跨足全球市場，精選 8 至 12 檔 ETF 標的，規劃適合的投資組合建議，讓投資人一手就能買進全世界，以增加退休資產的收益機會。

兆豐機器人理財 ETF 投資平台也提供每半年再平衡機制，定期檢視 ETF 投資組合，適時調整資產配置比例，確保投資組合維持在最佳狀態，降低退休資產的投資風險。

面對退休理財的挑戰，兆豐銀行機器人理財 ETF 投資平台，提供無論是想追求穩定現金流或資產增值的投資人，智能、便利且低成本的理財工具，投資門檻最低只要美金 100 元，免收申購手續費，讓退休族群可以更輕鬆地實現退休理財目標，讓退休生活更有保障！