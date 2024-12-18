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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Energy Transfer LP - UnitET-US的目標價調升至21元，幅度約5%

鉅亨網新聞中心 2024-12-18 22:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Energy Transfer LP - Unit(ET-US)提出目標價估值：中位數由20元上修至21元，調升幅度5%。其中最高估值24元，最低估值17元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予Energy Transfer LP - Unit評價：積極樂觀18位、保持中立1位、保守悲觀0位。

Energy Transfer LP - Unit今(18日)收盤價為18.64元。近5日股價下跌5%，標普指數上漲0.26%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ET市場預估目標價

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Energy Transfer LP - Unit18.6550.08%

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