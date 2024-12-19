鉅亨速報 - Factset 最新調查：野村集團NMR-US的目標價調升至6.9元，幅度約7.75%
鉅亨網新聞中心 2024-12-19 00:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對野村集團(NMR-US)提出目標價估值：中位數由6.41元上修至6.9元，調升幅度7.75%。其中最高估值7.87元，最低估值6.07元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予野村集團評價：積極樂觀4位、保持中立4位、保守悲觀0位。
野村集團今(19日)收盤價為5.8899元。近5日股價下跌7.75%，標普指數上漲0.26%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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