鉅亨速報 - Factset 最新調查：Energy Transfer LP - Unit(ET-US)EPS預估下修至1.35元，預估目標價為19.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-23 14:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Energy Transfer LP - Unit(ET-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.38元下修至1.35元，其中最高估值1.62元，最低估值0.93元，預估目標價為19.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.62(1.63)
|2
|2
|最低值
|0.93(0.93)
|0.88
|1.06
|平均值
|1.31(1.34)
|1.45
|1.5
|中位數
|1.35(1.38)
|1.41
|1.52
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|923.40億
|1,051.32億
|1,093.14億
|最低值
|752.67億
|826.57億
|846.13億
|平均值
|874.30億
|951.45億
|978.30億
|中位數
|891.74億
|959.75億
|986.96億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.36
|-0.24
|1.89
|1.40
|1.09
|營業收入
|542.16億
|389.54億
|674.17億
|898.76億
|785.86億
詳細資訊請看美股內頁：
Energy Transfer LP - Unit(ET-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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