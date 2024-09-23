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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Energy Transfer LP - Unit(ET-US)EPS預估下修至1.35元，預估目標價為19.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-23 14:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Energy Transfer LP - Unit(ET-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.38元下修至1.35元，其中最高估值1.62元，最低估值0.93元，預估目標價為19.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.62(1.63)22
最低值0.93(0.93)0.881.06
平均值1.31(1.34)1.451.5
中位數1.35(1.38)1.411.52

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值923.40億1,051.32億1,093.14億
最低值752.67億826.57億846.13億
平均值874.30億951.45億978.30億
中位數891.74億959.75億986.96億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.36-0.241.891.401.09
營業收入542.16億389.54億674.17億898.76億785.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Energy Transfer LP - Unit(ET-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSET

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