鉅亨速報 - Factset 最新調查：Energy Transfer LP - Unit(ET-US)EPS預估下修至1.36元，預估目標價為20.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 14:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Energy Transfer LP - Unit(ET-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.39元下修至1.36元，其中最高估值1.63元，最低估值0.91元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.63(1.63)
|2.01
|2.09
|最低值
|0.91(0.91)
|0.86
|1.07
|平均值
|1.34(1.34)
|1.5
|1.59
|中位數
|1.36(1.39)
|1.45
|1.56
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|917.35億
|1,064.38億
|1,107.07億
|最低值
|752.67億
|747.07億
|766.90億
|平均值
|845.45億
|898.32億
|914.78億
|中位數
|873.58億
|911.25億
|885.15億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.36
|-0.24
|1.89
|1.40
|1.09
|營業收入
|542.16億
|389.54億
|674.17億
|898.76億
|785.86億
詳細資訊請看美股內頁：
Energy Transfer LP - Unit(ET-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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