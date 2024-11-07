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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Energy Transfer LP - Unit(ET-US)EPS預估下修至1.36元，預估目標價為20.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 14:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Energy Transfer LP - Unit(ET-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.39元下修至1.36元，其中最高估值1.63元，最低估值0.91元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.63(1.63)2.012.09
最低值0.91(0.91)0.861.07
平均值1.34(1.34)1.51.59
中位數1.36(1.39)1.451.56

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值917.35億1,064.38億1,107.07億
最低值752.67億747.07億766.90億
平均值845.45億898.32億914.78億
中位數873.58億911.25億885.15億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.36-0.241.891.401.09
營業收入542.16億389.54億674.17億898.76億785.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Energy Transfer LP - Unit(ET-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSET

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