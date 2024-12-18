鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teleflex IncorporatedTFX-US的目標價調降至232.5元，幅度約5.1%
鉅亨網新聞中心 2024-12-18 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Teleflex Incorporated(TFX-US)提出目標價估值：中位數由245元下修至232.5元，調降幅度5.1%。其中最高估值285元，最低估值214元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Teleflex Incorporated評價：積極樂觀7位、保持中立9位、保守悲觀0位。
Teleflex Incorporated今(18日)收盤價為178.28元。近5日股價下跌5.1%，標普指數上漲0.26%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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