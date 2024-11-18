鉅亨速報 - Factset 最新調查：Energy Transfer LP - Unit(ET-US)EPS預估上修至1.38元，預估目標價為20.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-18 10:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Energy Transfer LP - Unit(ET-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.36元上修至1.38元，其中最高估值1.55元，最低估值0.91元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.55(1.55)
|2.01
|2.09
|最低值
|0.91(0.91)
|0.86
|1.07
|平均值
|1.35(1.32)
|1.48
|1.58
|中位數
|1.38(1.36)
|1.44
|1.55
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|904.69億
|1,022.06億
|1,079.19億
|最低值
|631.30億
|747.07億
|766.90億
|平均值
|813.48億
|892.12億
|908.79億
|中位數
|872.17億
|911.25億
|881.12億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.36
|-0.24
|1.89
|1.40
|1.09
|營業收入
|542.16億
|389.54億
|674.17億
|898.76億
|785.86億
詳細資訊請看美股內頁：
Energy Transfer LP - Unit(ET-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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