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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Energy Transfer LP - Unit(ET-US)EPS預估上修至1.38元，預估目標價為20.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-18 10:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Energy Transfer LP - Unit(ET-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.36元上修至1.38元，其中最高估值1.55元，最低估值0.91元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.55(1.55)2.012.09
最低值0.91(0.91)0.861.07
平均值1.35(1.32)1.481.58
中位數1.38(1.36)1.441.55

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值904.69億1,022.06億1,079.19億
最低值631.30億747.07億766.90億
平均值813.48億892.12億908.79億
中位數872.17億911.25億881.12億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.36-0.241.891.401.09
營業收入542.16億389.54億674.17億898.76億785.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Energy Transfer LP - Unit(ET-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSET

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