亞通在手訂單110億元 明年太陽光電挹注營運逐季走升

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-18 17:12

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亞通利大 (6179-TW) 今 (18) 日指出，目前在手訂單 110 億，董事長呂元瑞看好，明年太陽光電逐漸投入後，有望進一步挹注營運，呈現逐季走升，同時指出，明年海外營收占比可望提升至 7 成，也將推升毛利率表現。

亞通第三季營收 8.92 億元，季增 54.37%，累計今年前 11 月營收 27.89 億元，年減 6.63%，年減幅度縮小。財務處副總楊智鈞表示，至第三季底的未認列合約金額約 110 億元，加上近期議約中的綠能，以及再生能源工程裝置容量達 2GW 以上，以過去平均施工認列期間 2 至 3 年來看，明後兩年營運成長可期。

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楊智鈞指出，目前亞通國內的營收比重約為 45%，海外則占 55%，明年海外營收有望提升至 70%。如果國內營收占 40%，海外營收占 60% 的情況下，毛利率約為 12% 的水準，因此在明年海外營收比重有望達 7 成的狀況下，毛利率將有更好的表現。

而亞通的綠能及再生能源工程業務今年有新斬獲，在太陽能 EPC 統包工程部分，近期攜手泓德能源 (6873-TW) 及菲律賓第一大發電業者生力集團，簽訂意向同意書，預計明年第二季起，將在菲律賓開發第一期 300MW 及第二期 700MW，合計 1GW 的太陽能發電廠。

亞通說明，在此案中亞通擔任投資開發商以及工程統包商，依照工程規劃，預計 2026 年底前完成第一期 300MW 工程，並在 2027 年開始第二季 700MW 太陽能案場的 EPC 工程，該太陽能發電廠商轉後，將售予菲律賓電網及當地知名企業，未來亞通也將持續提供整個太陽能發電廠的後續維運工作。

呂元瑞進一步說明，菲律賓的太陽能電廠位在呂宋島，日照時長高出台灣 2 至 3 成，且建置成本較低，有利於太陽能的發展。楊智鈞也補充，預估每 1KW 的建置成本低於新台幣 2 萬元。

此外，亞通今年 7 月成功取得世豐電力 19.2 億的水力發電廠水輪發電機，以及水工機械工程，規劃在 2028 年完工，並依工程進度逐季認列營收獲利。

10 月也再度獲得承攬生力集團在菲律賓馬裡韋萊斯，總建置容量 160MWh 的儲能案場標案合約，並爭取呂宋島及民答那峨島的 1GWh 儲能案場共 2000 頓的廢熱轉能發電廠。海洋工程業務方面，明年將投入馬裡韋萊斯第二期的海水冷卻工程。