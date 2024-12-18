那指迭創新高 中信009800鎖定科技巨頭長期競爭力

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-18 18:15

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近期美股那斯達克 (NASDAQ) 指數突破 2 萬點，屢創歷史新高，顯示投資人對美國大型科技股後市充滿信心，中國信託投信趁勢推出追蹤 NASDAQ 100 指數的「中信 NASDAQ」(009800-TW)，成分股除消費性電子王者蘋果、AI 晶片之王輝達外，還有在生成式 AI 發展迎頭趕上的搜尋引擎龍頭 Alphabet(Google 母公司)，以及近期強勢創高的資通訊龍頭博通，投資人可乘勢鎖定美股長期競爭力。009800 擬定 2025 年 1 月 13 日展開募集。

中國信託投信表示，近期科技產業利多不斷，包括 Alphabet 發布 Gemini 2.0 AI 模型、美國總統川普與馬斯克可能展開戰略合作、博通營運展望向好等消息，持續為科技股注入上漲動能，帶動那指領先創歷史新高，預期美國資本市場很可能延續 2025 年投資主流地位，而科技產業的領頭羊角色難以撼動。隨著 AI 應用逐漸發揮變現能力，大型科技股可望持續引領美股。

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中國信託投信瞄準此趨勢，推出「中信 NASDAQ」，追蹤精選美國前百大市值企業的「NASDAQ 100 指數」。009800 經理人張嘉祐指出，NASDAQ 向來是高成長企業的首選掛牌市場，培育出包括 AI 晶片龍頭輝達 (NVIDIA)、電商巨擘亞馬遜 (Amazon) 等多家全球頂尖企業。

值得注意的是，近月來市場出現明顯的類股輪動，部分價值型股票及小型股表現搶眼，顯示投資機會並非侷限於大型科技股，更多極具潛力的「明日之星」正在崛起。

觀察 NASDAQ 100 指數成分股，前十大權重股包括蘋果、輝達、微軟、博通、Meta、亞馬遜、特斯拉、Alphabet 等科技及創新產業領導者。這些企業在 AI、雲端運算、電動車等新興領域具備領先優勢，今年以來股價表現亮眼。