首檔主動式、多資產ETF最快明年Q1問世 3年內規模衝2000億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-17 20:08

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投信業摩拳擦掌！金管會今 (17) 日宣布，主動式 ETF 及被動式多資產 ETF 相關修正條文已預告期滿，將於近期發布施行，日前徵詢業者意見，有 15 家業者表達發行意願，預計最快明年第一季看到首檔商品問世，並預期 3 年內市場規模可達到 2000 億元。

金管會證期局副局長高晶萍指出，開放法規公布實施後，周邊單位包括交易所、櫃買中心、集保及投信顧公會都會修正相關規定，金管會也會同步核定，此外，券商與資訊廠商的電腦系統也需要時間來修改，預計在法規準備後的 2 個月實施。

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高晶萍表示，由於此次是首度開放主動式 ETF ，投信業者如有發行意願，可先行向交易所溝通討論，準備充分再來送件，因此，最快明年第一季出現首檔主動式 ETF，先前已徵詢 17 家現有發行 ETF 的境內外投信業者，其中有 15 家表達發行意願。

高晶萍說明，主動式交易所交易基金未強制要求採用績效指標，如採用績效指標者，對於基金投資應記載事項，應說明績效指標之特性、基金與績效指標對投資策略及特色之差異、基金表現與績效指標表現之差異比較及其比較方式之定義及計算公式等事項。

此外，對於基金之資訊揭露，應記載投資人取得基金與績效指標表現差異比較等最新基金資訊及其他重要資訊之途徑；對於投資績效，應於按季更新之公開說明書中，載明基金表現與績效指標表現之差異比較。