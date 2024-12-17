開槓桿翻車了！陸股ETF 00637L驚傳違約交割3229萬元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-17 23:27

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證交所今 (17) 日揭露集中市場出現鉅額違約交割，但並非個股，而是罕見出現 ETF 標的，為正向 2 倍槓桿、連結陸股的元大滬深 300 正 2(00637L-TW)，證券商申報投資人違約金額達 3229 萬 6700 元，申報券商為國票南港。這也是繼永豐中國科技 50 大 (00887-TW) 後，又出現陸股 ETF 爆出鉅額違約交割。

根據證券商申報，投資人違約金額的買進、賣出合計總金額 1 億 3503 萬 9019 元，買進、賣出相抵後金額 139 萬 8601 元。

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根據規定，如果在 T+2 上午 10 點前，投資人交割帳戶內的餘額不足，銀行扣不到投資人應該要繳交的交割價款，就會發生「違約交割」情勢，因此，今天證交所公告違約交割主要反映上周五 (12/13) 的交易。

台股上周五 (12/13) 小跌 26.32 點，收在 23020.48 點；不過，陸股遭遇黑色星期五，由於中國中央經濟工作會議缺乏救市政策細節，市場湧現失望性獲利了結賣壓，滬深兩市同步重挫，上證指數 (SSEC) 摜破 3400 點大關，下跌 2.01% 至 3391.88 點，深證成指 (SZI) 下跌 2.23% 至 10713.07 點。

00637L 近來市價波動劇烈，10 日拉出一根長黑 K，盤中一度衝破 18 元，終場漲幅收斂至 3.5%，收在 16.84 元，並爆出逾 28 萬張大量，13 日市價下挫 3.8%，以 16.24 元作收，不過，今天又反彈 2.5%，收在 16.44 元。00637L 目前約溢價 0.92%。