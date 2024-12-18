群益00953B第三次配息維持新高 年化配息率8.2%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-18 17:33

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首檔票面利率鎖定 6% 以上的群益優選非投等債 ETF(00953B-TW) 將在 2025 年 1 月 8 日進行第三次配息，根據投信官網資料顯示，本次預計每股配發 0.07 元。00953B 是少數今年新成立的 ETF 中配息金額維持新高的，若以今 (18) 日收盤價換算，預估年化配息率約 8.2%。

00953B 將於明年 1 月 8 日除息，收益配發日為明年 2 月 7 日，想參與 00953B 第三次領息的投資人，最後買進日為明年 1 月 7 日。

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ETF 理財達人指出，00953B 之所以配息維持新高，在於其追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為 B- 至 BB+，票面利率在 6% 以上 (含)，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與 CCC 評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。

市場法人表示，Fed 將召開今年最後一次 FOMC 會議，目前市場預期將會再降息一碼，但觀察過去各類固定收益商品從停止升息以及展開降息以來表現，不管是從資金面還是基本面來看，非投等債表現明顯較佳。